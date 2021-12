GFVip, Gaia Zorzi: ecco perchè ‘non sono voluta andare al GfVip’. Cosa rivela la sorella di Tommaso

In un lungo post su Twitter, Gaia ha spiegato perché non ha partecipato lei stessa al Gf Vip

La scorsa edizione del GF Vip è stata vinta da Tommaso Zorzi, con ampio consenso del pubblico. Su Tommaso si sono accesi i riflettori e, anche se in modo più ridotto, l’attenzione si è spostata anche sulla sua famiglia, in particolare sua sorella Gaia Zorzi.

LEGGI ANCHE: — GFVip, Tommaso Zorzi aveva previsto tutto? La frase su Alex Belli detta un anno fa sorprende i fan

Gaia segue con interesse anche l’attuale edizione del reality ed è una delle conduttrici del GFVip Party, che sta avendo un grande successo sui social. Il format va in onda in streaming ogni lunedì e venerdì.

In un lungo post su Twitter però, Gaia ha spiegato perché non ha partecipato lei stessa al Gf Vip: la proposta era arrivata ma lei aveva pubblicamente declinato l’offerta.

“Mi dispiace vedere Jessica diventare così pensate riguardo le attenzioni che riceve tra potenziali storie d’amore e gli aerei, ma un po’ la capisco. Spesso mi chiedete perché non sono voluta andare al GF Vip e uno dei motivi è che penso di non essere abbastanza confident”.

Il post di Gaia Zorzi continua: “Non è facile stare 24 ore in diretta non sapendo se piaci fuori, soprattutto se non vieni dal mondo della tv. Puoi attaccarti solo agli aerei e alle clip (che non ha avuto più di tanto). al di là delle preferenze le vorrei mandare un abbraccio e spero non sfocino in capricci”.

Foto: Ufficio Stampa Mediaset