Le parole di Pupo su Tommaso non sono piaciute a sua sorella Gaia Zorzi che su Twitter parla di denuncia per diffamazione

Tra Tommaso Zorzi e Giulia Salemi non corre buon sangue negli ultimi tempi. L’influencer ormai non nasconde di non sopportare il comportamento e l’atteggiamento della persiana e dalla sua parte ha la sua amica Stefania Orlando.

Già sui social una delle ultime uscite di Zorzi è stata fortemente criticata (ci riferiamo a quando a raccontato a tutti cosa gli era stato detto in confessionale dalla produzione). E nella puntata serale di lunedì 8 febbraio, anche Pupo ha criticato fortemente Tommaso.

Cinico, stratega, egocentrico e cattivo: queste le parole usate dall’opinionista. Parole che non sono piaciute alla sorella di Tommaso, Gaia Zorzi.

“Io credo che Tommaso e Stefania non facciano una bella figura. Tommaso sei cinico, sufficientemente cattivo, abbastanza stratega, molto egocentrico, perfetto per far parte del nostro mondo perché noi tutti siamo un pò così. Benvenuto nel mondo dello spettacolo”. Pupo nella puntata del GfVip di lunedì 8 febbraio

Su Twitter Gaia posta un commento in cui parla con un velo di ironia, di denuncia per diffamazione.

Io un mese fa: non capisco proprio la denuncia fatta da Naty Paragoni al gf.



Io dopo le frasi di pupo ieri 🤪 pic.twitter.com/s9gBz0plRY — Gaia Zorzi (@zorzi_gaia) February 9, 2021

In tanti la incoraggiano a procedere e andare avanti sul serio con la denuncia, altri invece la invitano a smorzare i toni. Rispondendo ad un utente che sottolinea come Pupo faccia semplicemente il suo ‘dovere di opinionista’ Gaia Zorzi risponde dicendo che la fortuna di Giulia Salemi è quella di far parte della stessa agenzia di Pupo e per questo non riceverà mai parole come quelle che sono state rivolte a suo fratello Tommaso.

