Strategia, finzione o vero amore? Un particolare in una foto di Adua e Zenga scatena le polemiche. Qual è la verità?

L’ ‘amore’ tra Adua e Zenga è nato solo di recente dentro la casa del GfVip, ma ora che entrambi sono stati eliminati possono viverlo liberamente lontano dagli occhi indiscreti.

Ma in tanti hanno notato un dettaglio in una foto di Adua con Zenga che ha dato molto da pensare. Rosalinda porta ancora al dito l’anello del fidanzato. Un gesto da alcuni considerato irrispettoso nei confronti di lui, da altri un chiaro segno che la storia con Andrea Zenga sia tutta una messa in scena da parte di lei.

Io vedo le foto di Zenga e Adua e penso: povero Giuliano. A prescindere da tutto… penso che una storia di 10 anni, meriterebbe un po’ più di rispetto. Ma è solo una mia opinione, ovviamente. #exrosmello pic.twitter.com/QUBTtnBfL1 — ma in che mundo estiamo? ✈️ (@smartys941) February 28, 2021

Certo la storia di Rosalinda e del fidanzato non è di quelle tutta rose e fiori. Sebbene sia durata 10 anni è costellata, almeno stando a quello che è stato raccontato, di tradimenti. Per questo alcuni utenti sostengono che Adua sia nel giusto.

“L’ha tenuta 10 anni in una relazione tossica mettendole anche le corna” ricorda in un cinguettio un utente.

In molti leggono una strategia dietro alla relazione con Zenga, fatta solo per ‘sfruttare’ la situazione. C’è anche chi pensa che anche la storia con Giuliano sia solo una montatura.

Ma non vi viene il dubbio che Giuliano non fosse realmente il fidanzato di Rosalinda? A me si. #gfvip #exrosmello #prelemi #tzvip https://t.co/uKVEn71RoI — MTR ❤ (@MTR29971489) February 28, 2021

il fatto che si dimentichi di avere ancora l'anello di condor al dito (anche in casa gliel'aveva ricordato Dayane) mi dà sempre più certezza che la storia con Giu è tutta una balla#gfvip #exrosmello #tzvip altrimenti è proprio stronza https://t.co/IVr0mZChIa — Bella Storia😊 (@Ferrarelle96) February 28, 2021

Dopo tutto non sarebbe la prima volta che Adua/Rosalinda finge di essere innamorata di qualcuno davanti alle telecamere.

