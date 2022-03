GfVip, frecciata finale di Jessica a Barù durante l’ultima notte nella casa: cosa gli dice

Jessica non ha perso nemmeno l'ultima occasione per tirare una frecciatina a Barù

Ci siamo: il GF Vip terminerà proprio con la finale di questa sera. I “concorrenti” sparano le ultime cartucce e proprio Jessica ha deciso di lanciare una frecciata finale proprio a Barù.

Durante un abbraccio tra i due, Barù le ha detto: “È l’ultima notte qua dentro, ricordatela bene”, Jessica non si è lasciata scapare l’occasione di piazzare l’ennesima stoccata.

La ragazza infatti ha subito risposto: “Ah certo, tanta sarà uguale a tutte le altre mie notti qui dentro… Non farò nulla di speciale” alludendo a tutte le mancate occasioni di Barù per andare oltre e far scattare davvero la scintilla tra loro.

Barù e la stoccata di Jessica, la reazione dei fan

“Lui sentimentalista si aspettava qualcosa di più.. lei ha sminuito tutto riducendo l’importanza di questa notte.. orgogliosi entrambi” ha commentato qualcuno sui social.

Per qualcun altro invece questo è stato per Jessica “l’ennesimo palo” preso da Barù, segno che tra i due difficilmente potrà nascere qualcosa. Anche se in tanti sperano che i due possano incontrarsi fuori dalla casa e lontano dalle telecamere.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy