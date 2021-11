GFVip, frase infelice sulla Cina? L’uscita della Cipriani sulla cultura cinese divide il pubblico

Francesca Cipriani si è resa protagonista di un episodio che sta dividendo il pubblico. Si tratta di una discussione avvenuta nella Casa sulla cucina cinese.



Francesca ha detto di non prendere come esempio i cinesi che per cultura “mangiano cani e gatti” e Soleil si è sentita di argomentare meglio.

“È altrettanto tremendo come vengono uccise delle mucche e altri animali che noi mangiamo” ha controbattuto Soleil.

Allo stesso modo anche il pubblico si è diviso a riguardo, e in tanti hanno trovato la frase di Francesca troppo generalista e poco precisa.

Non tutti i cinesi infatti mangiano quel tipo di carne e in quel modo, che resta una pratica “mostruosa” ma da non attribuire a un intero popolo.