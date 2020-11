Attacco al vetriolo da Franceska Pepe contro Matilde Brandi dopo la puntata del GF Vip: "Le strapperei quella parrucchetta"

Al GF Vip le discussioni non avvengono solo nella casa di Cinecittà ma anche in studio, durante la puntata. Di scontri infuocati nel corso della diretta ne abbiamo visti già parecchi, come quelli che hanno avuto come protagonista Antonella Elia ad esempio. Ma anche gli ex concorrenti, quelli eliminati che commentano le vicende degli ex coinquilini, non risparmiano critiche, accuse, polemiche. E lunedì scorso, pare che si sia sfiorata una vera e propria rissa tra Franceska Pepe e Matilde Brandi.

GF Vip, rissa sfiorata tra Franceska e Matilde

A rivelare dell’accesissimo scontro tra le due donne, è stata la stessa Pepe con un video pubblicato nelle IG Stories all’indomani dello spiacevole episodio. Qualcuno su Twitter aveva parlato in realtà di una rissa sfiorata con Miriam, ma Franceska ha smentito, ammettendo di essersi sì alterata ma con Matilde.

La giovane modella non ha mandato giù il fatto che la sua ex coinquilina facesse strane espressioni mentre lei interveniva. Un atteggiamento che non è affatto piaciuto a Franceska che ha reagito nel suo stile e gli animi si sono accesi.

“Io ce l’avevo con Matilde che dopo aver fatto l’amica e complimentarsi con me, quando alzo la mano educatamente per parlare (in studio, ndr), lei fa le facce. Andatevi a vedere i filmati” ha detto nella clip. Poi ha aggiunto:

“Praticamente confermo la mia opinione che ho avuto su di lei nella casa, ovvero una persona ipocrita, falsa e opportunista (…) Questa persona cerca di avere un occhio di riguardo nei miei confronti, di farmi carinerie e poi appena potrebbe mi ammazzerebbe. Tra l’altro io non dimentico quello che mi ha augurato che mi venisse tagliata una gamba”.

Infine, la stoccata finale:

“Quindi si è vero: la rissa l’ho scampata ma con Matilde, perché sinceramente le avrei strappato volentieri quella parrucchetta che si tiene in testa. Non volevo neanche darle visibilità ma un chiarimento mi sembrava necessario”.

Insomma, nella prossima puntata del GF Vip, Franceska e Matilde sono da tenere d’occhio!