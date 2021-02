GFVip, Francesco Oppini smaschera Maria Teresa, ecco cosa pubblica

Il GfVip si avvia verso la fine e le maschere cominciano a cadare; nell'occhio del ciclone finisce Maria Teresa Ruta

Il gioco del GFVip prosegue e le strategie e le maschere piano piano cadono. E come sempre all’occhio attento del pubblico social non sfugge un particolare: Francesco Oppini aveva smascherato Maria Teresa in tempi non sospetti.

L’avvicinarsi del termine del gioco, rischia di far compiere qualche passo falso agli inquilini della casa. Le nomination si fanno sempre più complicate e quelle di lunedì 8 febbraio hanno smascherato pià di un concorrente.

Tommaso Zorzi ha nominato la sua compagna di stanza Maria Teresa Ruta, lasciando tutti un po’ sorpresi perché in molti si aspettavano di veder nominata Giulia. Questo ha fatto parlare molto gli inquilini della casa soprattutto la diretta interessata MTR. Parlando con Giulia e Dayane la conduttrice ha detto:

“Tommaso ha pensato a se stesso e alla sua immagine”.

Così la Ruta spiega la nomination ricevuta. E sui social in molti fanno notare che lei stessa ha portato avanti un atteggiamento di finzione e apparenza, dicendo parole forti proprio nei confronti di Zorzi. E il primo a smascherare Maria Teresa è stato Francesco Oppini, come sottolineano alcuni utenti.

@GrandeFratello SMASCHERIAMO MTR E POI LA MANDIAMO A CASA CHE ORMAI NON SERVE PIÙ A NIENTE?

I TEATRINI CON GLI EX HANNO ROTTO ABBASTANZA IL CAZZO.#IOSTOCONTOMMASO #IOSTOCONSTEFANIA #tzvip https://t.co/7JODZGpm3o — JULS 🤝 ZORZANDO (@drunkzorzi) February 10, 2021

Un utente invece sottolinea come in questa edizione siano tutti carnefici e che non si salva nessuno.

“Diciamo che in questo grande fratello sono un po’ tutti carnefici, non si salva tommy, nè Giulia, nè Stefania, nè Mtr e continuerei”

Cosa accadrà nella puntata del 12 Febbraio? Riuscirà Maria Teresa Ruta a spuntarla su Samanta De Grenet e Andrea Zenga?

Foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy