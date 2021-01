Si avvicina il serale del GfVip in cui scopriremo il primo finalista di questa edizione e sul web Francesco Oppini lancia un appello per l'amico Zorzi

Mentre la notizia del prolungamento del GfVip sembra essere stata confermata, in molti si preoccupano di come prenderà la notizia Tommaso Zorzi. Tra questi c’è anche l’amico Francesco Oppini, che su Facebook lancia una richiesta di aiuto.

GfVip, Francesco Oppini e la richiesta d’aiuto per Tommaso poco prima della diretta

LEGGI ANCHE: — E’ giusto continuare a votare Tommaso? Ecco cosa dice la sorella, Gaia Zorzi

Nella casa tutti ormai sanno che lo show verrà prolungato fino al 26 febbraio. Tutti tranne Tommaso. I suoi compagni di avventura hanno deciso di non rivelarsi quanto appreso, visto le sue reazioni nei giorni scorsi. Solo qualche giorno fa, parlando con Stefania Orlando l’influencer si era lamentato della poca chiarezza e comunicazione da parte della produzione.

“Sono entrato e ho detto ‘io ho questa ansia, ditemi solo che finisce l’8febbraio’. E loro mi hanno detto che non lo sanno ‘non lo sappiamo’. Non si può dai, ma possono darmi una risposta del genere? Tu puoi tenere chiusa una persona in un posto e non dirgli quando finisce?”

Sul prolungamento dello show sono arrivati pareri contrari anche dal popolo dei social. C’è chi ha commentato dicendo “Sta diventando un circo”, chi invita a riflettere sul fatto che “Non sono topi da laboratorio. Prima sono persone, poi concorrenti” e chi sottolinea come sia un gioco e non un massacro, vista anche la recente crisi di Maria Teresa Ruta.

Sta di fatto che un aiuto per Tommaso reagisca meglio alla notizia è quella di farlo essere il primo finalista. Già, perché nella puntata di stasera tra i vari chiarimenti e sorprese, il pubblico sarà chiamato a scegliere il primo finalista di questa quinta edizione.

Sui social in molti chiedano che sia proprio Zorzi, e a questo coro si unisce anche l’appello di Francesco Oppini:

“Un vero amico è colui che sa tirare fuori il meglio di te…La finale ti aspetta amico mio, te la meriti!”

INFO | Gilda e Francesco chiedono di votare Tommaso stasera come primo finalista #tzvip pic.twitter.com/zieLnE29qp — Tommaso Zorzi News (@infotommizorzi) January 18, 2021

Anche la sorella di Tommaso su Instagram, chiede di sostenere il fratello facendolo andare in finale.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gilda Zorzi 🐶 (@gildazorzi_)

Vedremo cosa deciderà il pubblico, e soprattutto come reagirà Tommaso Zorzi alla notizia del prolungamento. Non solo sarà una doccia fredda per lui, ma dovrà fare i conti con il fatto che i compagni hanno deciso di tenergli nascosta questa notizia.

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy