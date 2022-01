GFVip, Federica su Barù e Jessica: cosa dice che viene tanto apprezzato dal pubblico

La coppia Jessica - Barù fa ancora discutere nella casa

Barù e Jessica è la coppia più richiesta sui social network dai fan del GF Vip, ma i due per ora appaiono soltanto amici, soprattutto per volontà di Barù, che evita attentamente qualsiasi atteggiamento che possa andare “oltre”.

Anche nella casa più volte diversi inquilini hanno posto domande “scomode” a Barù, per sondare il terreno e per capire se questa coppia potrà mai davvero vedere la luce.

In una discussione tra Nathaly Caldonazzo, Federica Calemme e Barù, il discorso è venuto fuori nuovamente. La Caldonazzo ha spiegato che le è stato chiesto in confessionale secondo lei che percentuale di speranza c’è che la coppia nasca. “Io ho detto 20%” ha risposto Nathaly.

La reazione di Federica e Barù che è piaciuta agli utenti

“Basta, non parliamo più di Jessica con Barù, parliamo di altro” ha esordito Federica alla vista di Barù infastidito sull’argomento.

Ci ha pensato anche Barù a dare una risposta in merito: “Già una situazione così è abbastanza strana. Poi se devi dare una risposta, sì o no, in confessionale… Insomma, che pressing. Non lo so ragazzi”. Barù è apparso visibilmente sincero e limpido sull’argomento e molti utenti su Twitter hanno apprezzato proprio la sua schiettezza.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy