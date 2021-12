GFVip, ‘fai il para……’: gaffe da espulsione di Katia Ricciarelli? Cosa dice a Davide

Tutti ormai sanno che Katia Ricciarelli usa un linguaggio piuttosto schietto dentro la casa del Gf Vip: a volte però utilizza dei termini non del tutto appropriati.

È successo in questi giorni anche con Davide, che ha perso una partita a biliardo a causa di un brutto mal di schiena. Katia, scherzando, gli ha dato del “paralitico” e molti utenti sul web si sono risentiti per l’espressione usata impropriamente.

“Da espulsione. Chiama paralitico Davide che lamenta mal di schiena. Con una persona disabile costretta in carrozzina in casa, ovvero Manuel. Ne uscirà malissimo Katia, al netto della raccomandazione di Signorini. Una gaffe dopo l’altra” ha scritto un utente su Twitter.

“Ma che belli i discorsi di Katia tra “fai il paralitico” e considerazioni sessiste su come si vestono le altre donne per la festa di Jessica” ha commentato qualcun altro sui social. “Katia ha da ridire sul vestire di Valeria, a Davide gli ha detto “fai il paralitico”, e non vuole festeggiare il compleanno di Jessica. Ma questa ormai è diventata intollerabile” ha scritto un altro utente.

Purtroppo non è la prima volta che Katia usa questo e altri termini fuori luogo, in più nella casa c’è appunto anche Manuel Bortuzzo, che – anche se è sempre il primo a mettersi in gioco senza mai offendersi – è rimasto paralizzato proprio per una seria lesione al midollo, dopo l’agguato subito a Roma.

