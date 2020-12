GfVip, fa le carte e prevede l’eliminato di questa sera: ecco chi sarà

Un’edizione ricca di colpi di scena quella del GfVip di quest’anno tra cui la lettura delle carte di Tommaso Zorzi. Dopo aver detto chi salirà sul podio, ha previsto chi verrà eliminato nella prossima puntata.

Un puntata scoppiettante quella di questa sera del GfVip, tra il possibile confronto tra Andrea Zelletta e Natalia Paragoni il bacio tra Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli e le previsioni di Tommaso Zorzi. Già perché il concorrente si è divertito a leggere le carte ai coinquilini, svelando cosa li aspetterà.

Secondo Zorzi ad esempio, Giulia non arriverà sul podio mentre Stefania Orlando sì. Ma tra le belle notizie ha previsto anche chi lascerà la casa questa sera. In nomination ci sono Giacomo Urtis, Sonia Lorenzini, Maria Teresa Ruta e Samantha De Grenet. Secondo le carte, a lasciare la casa sarà un uomo, quindi Urtis.

C:” vede cose che non gli piacciono”

R:” È che non le può dire.”

S:”alcune cose non le può dire.”

C:”vedi l’eliminato?”

T:”Sì.”

C:”È che dice?”

T:”UN UOMO.”

Zenga e CROCC:”CE NE È SOLO UNO✈️⚰️”

Ragazze come ha letto le carte Tommy è Urtis l’eliminato #GFVIP #fuorisamantha pic.twitter.com/OF8tv38ThZ

— v̆̈ă̈l̆̈ĕ̈.nissi🦋 I BROKE MY CHAIR (@LivinInHardinIG) December 28, 2020