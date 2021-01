Secondo alcune rivelazioni Antonella Elia satrebbe interpretando un ruolo al GfVip: la cattiva. Ecco quanto guadagna

Sguardo da peperina e una lingua tagliente: Antonella Elia è l’opinionista ‘cattiva’ del GfVip. Non le sfugge nulla e per essere certe di non scordarsi le cose, appunta tutto su di un taccuino.

GFVip, ecco quanto prende Antonella Elia a puntata per fare la “cattiva”

LEGGI ANCHE: — Gf Vip cachet concorrenti, quanto guadagnano i Vip per ogni puntata: cosa ha svelato Alfonso Signorini

Che il suo temperamento non fosse quello di un agnellino già lo sapevamo. Abbiamo avuto modo di conoscerla vedendola protagonista di diversi reality. Ciò nonostante vederla aggressiva e poco gentile nello scontro con Samantha De Grenet, ha lasciato tutti basiti e ha portato il pubblico da casa a chiedere che venissero presi provvedimenti nei suoi confronti.

Secondo qualcuno, però, Antonella Elia starebbe interpretando semplicemente un ruolo e per farlo prenderebbe una cifra molto interessante. A svelare quale potrebbe essere il suo cachet per ogni puntata è stato il direttore di Novella 2000 Roberto Alessi.

Il prezzo per essere cattiva

In un articolo pubblicato su Libero Quotidiano, Alessi ha detto che secondo alcune sue fonti la Elia per fare la cattiva prenderebbe 15.000 euro a puntata.

Non credo che Antonella Elia, che di persona mi sembra una donna a modo, sia come la si vede al Grande Fratello Vip, così crudele, cattiva. Insultando Samantha De Grenet le ha rinfacciato di avere un’età (l’alternativa, toccando ferro, è morire giovani), di aver fatto la pubblicità al gorgonzola (e mi piace da pazzi), di essere ingrassata (tutti ci siamo inquartati con il lockdown), «che piacere darle della str***za» (con una che ha un figlio di 16 anni che ascolta da casa non si fa), «borgatara ripulita», ma perché chi vive in borgata è sporco? Mi dicono, spero per la Elia, che sia vero, «Prende 15mila euro a puntata per fare la cattiva». Se li guadagna tutti fino all’ultimo centesimo. Roberto Alessi su Libero Quotidiano

Se la matematica non è un opinione e se la cifra è vera, ad oggi dopo 32 puntate la bionda opinionista avrebbe guadagnato 480.000 euro. Alla fine di questa edizione il suo ruolo di lingua tagliente e un ‘po’ velenosa’ le frutterà 630.000 euro (se le puntate complessive restano a 42).

Crediti foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset