Stefania Orlando commenta il triste attacco della Elia a Samantha "Andare sull'aspetto fisico è veramente deplorevole."

Un episodio veramente spiacevole, inutile e avvilente quello avvenuto nella scorsa puntata del GFVip. Antonella Elia è entrata nella casa per confrontarsi con Samantha de Grenet, il web insorge contro di lei e anche Stefania Orlando dice la sua.

GfVip, ‘deplorevole’, Stefania commenta le parole di Antonella Elia

In un’epoca in cui si lotta per far passare il messaggio che la bellezza di una donna non sta nel suo aspetto fisico, lascia l’amaro in bocca l’attacco che Antonella Elia sferra contro la De Grenet proprio usando questo argomento. Un siparietto veramente deplorevole.

Facciamo un breve recap.

La Elia viene mandata nella casa per un confronto con la De Grenet (dopo tutti gli scherzi e i botta e risposta delle scorse settimane). Dopo aver dato all’inquilina della str**** e averle detto di essere la regina dell’arroganza, è arrivato il bieco attacco.

“Ti vedo ingrassata, stai cedendo al peso dell’età, dovresti fare un po’ di palestra – ha detto l’opinionista, concludendo poi con un agghiacciante – ti strapperei quei capelli orrendi ricciolo per ricciolo”.

Il popolo dei social è insorto contro la Elia accusandola di bodyshaming. L’uscita di Antonella fa ancora più male se si pensa a quello che Samantha sta affrontando (e come lei milioni di donne). A inizio 2020 ospite di Silvia Toffanin, ha raccontato del cancro al seno che le è stato diagnosticato nel 2018.

“Strumentalizzare il mio peso dopo quello che ho avuto, una cosa che per me è stata una valanga. Se avessi voluto, avrei potuto farla sentire piccola così – ha detto Samantha una volta rientrata nella casa – Sai cosa vuol dire guardarsi allo specchio e vedersi cambiate?”.

Solidarietà per Samantha all’interno della casa

Solidarietà da parte di tutte le donne della casa, ma anche da parte degli uomini. Stefania Orlando ha condannato le parole della Elia.

“Quando è andata a toccare l’aspetto fisico, a noi tutte (noi donne ma credo anche a voi uomini), non è piaciuto. Andare sull’aspetto fisico è veramente deplorevole.”

Bisogna parlarne! Non si può far passare un messaggio del genere.

È stato condannato il razzismo, l’omofobia, la violenza sulle donne.. anche questi sono temi importanti, perché tante persone ci soffrono.

Uniamoci per queste cose, non per farci la guerra 🙏🏻❤️ #tzvip #gfvip pic.twitter.com/knZu9bVyJs — Cats 🐍 (@dcate13) January 6, 2021

Stefania è convinta che Antonella chiederà scusa per le parole dette. Forse accadrà, ma resta il fatto che nel 2021 vedere che ancora siamo lontane dalla solidarietà femminile di cui tanto si parla, fa veramente male.

