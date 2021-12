GfVip, Delia entra nella casa? La reazione di Gaia Zorzi: ‘chiedo un aumento’

Delia Duran potrebbe entrare nella casa del GFVip come nuova concorrente

Ormai è stato ufficializzato, il GFVip prosegue fino a marzo e per questo non è affatto escluso che nuovi concorrenti entrino ad animare la casa.

Tra i nomi più papabili apparsi in rete, a sorpresa è comparso quello di Delia Duran; dopo quindi tutta la vicenda che è ruotata intorno ad Alex Belli e a Soleil Sorge, la moglie dell’attore potrebbe entrare come concorrente.

Non sono mancati i commenti sul web e ad emergere è stato quello di Gaia Zorzi, sorella di Tommaso (vincitore della scorsa edizione del reality), che oggi conduce in streaming il GFVip Party: “Se Delia entra al GFVip io chiedo un aumento per commentare il teatrino che metterà su” ha scritto Gaia su Twitter.

Per la casa e gli stessi inquilini l’entrata di Delia sarebbe un vero e proprio colpo di scena. A fare il nome di Delia come prossima concorrente è stato Gabriele Parpiglia a Casa Chi, e a mettergli la pulce nell’orecchio sono state le parole pronunciate proprio da Alex Belli: “Comincia la seconda stagione di questo GFVip”. Cosa avrà voluto dire?

La presenza di Delia Duran come concorrente accenderebbe ancora una volta i riflettori su Alex Belli, che ha abbandonato la casa ma che – con l’ipotetica entrata di sua moglie – dimostrerebbe indirettamente di voler ancora far parte del gioco.

