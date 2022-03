GfVip, Delia e il posto hot dove ‘nasconde’ la statuina di Alex

Delia decide di tenere e conservare la statuina di Alex Belli e la mette "al sicuro"

Il GF Vip 6 è sempre più vicino alla puntata finale che spegnerà i riflettori sull’edizione più lunga di sempre.

Durante le pulizie, si comincia anche a sistemare ciò che i concorrenti dovranno portarsi via dalla casa. Tra gli oggetti c’è una statuina di Alex Belli che l’attore aveva fatto arrivare nella casa da mettere nel Presepe a Natale, vista la sua eliminazione: all’epoca Alex decise di uscire per chiarire la situazione con sua moglie Delia ma attraverso la statuina voleva ricordare la sua presenza agli altri concorrenti.

La statuina di Alex Belli

Delia però poi è entrata nella casa come concorrente a tutti gli effetti e in tutte queste settimane la statuina è rimasta in casa, a prendere polvere su una mensola.

Durante le pulizie di oggi, Manila Nazzaro l’ha vista ha detto a Delia: “Volevo dire di portartela. Portatela via, se no va a finire che cade e si rompe: sono delicatissime”.

Delia non se l’è fatto dire due volte e ha messo la statuina del marito sul seno, nascondendola nel maglione: “La metto qua”.

Sempre qualche giorno fa, la statuina di Alex era stata oggetto di un “passaggio di consegne” tra Delia e Soleil. Quest’ultima ironicamente aveva consegnato definitivamente – e simbolicamente – la statuina a Delia…

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy