Un video mostra Dayane parlare di bisessualità e affermare di non capire come sia possibile che prima piaccia un uomo poi una donna ecc. ecc

Sui social continuano le critiche a Dayane Mello e dopo i messaggi che la indicano come una stratega ora spunta un vecchio video in cui le sue parole su chi è bisessuale fanno discutere.

Si tratta di un video del GfVip di qualche tempo fa, che immortala la modella brasiliana parlare con Giacomo Urtis. Quest’ultimo racconta che un suo ex fidanzato, dopo essere stato trattato male da lui, alla fine si è fidanzato e poi sposato con la sua pasticceria. Dayane allora dice di non capire come alle persone possano piacere prima le donne poi gli uomini..

“Io non capisco come è possibile che alla gente piacciono donne dopo uomini, dopo donne…”

ma torniamo a dayane che non capisce le persone bisessuali

A queste parole immediate le reazioni degli utenti che sottolineano come Dayane usi qualsiasi argomento a suo vantaggio.

“Vi giuro io di tutto questo teatrino in tv non so che dire, – scrive un utente su Twitter – da bisessuale mi sento offesa che una cosa così seria sia usata da una persona come Dayane per far parlare di sé Mi sento veramente male”

Un’altra invece di rivolge direttamente ad Antonella Elia, e chiede se davanti ad una prova così tangibile, continueranno a far finta di niente e a proteggere la loro protetta.

“@EliaAntonella la tua concorrente preferita pensa questo della bisessualità! Non capisce come ad una persona possano piacere prima gli uomini poi le donne ecc ecc. Ora mi chiedo avrai abbastanza coraggio di dirlo venerdì in puntata andando contro Signorini e la vostra protetta?” Un utente su Twitter

Secondo qualcuno però, si tratterebbe solo dell’ennesimo tentativo di screditare la modella brasiliana, visto che già all’inizio del suo percorso all’interno della casa aveva raccontato di aver avuto esperienze con altre donne.

“Stava parlando di uno che si è messo insieme ad una donna per copertura , per questo ha detto che non capiva, Dayane già da Ottobre aveva detto di aver avuto esperienze con donne, non c’è molto da capire.”

