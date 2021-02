GfVip, Dayane chiede scusa a Stefania: il pubblico resta scioccato

Momento di sincerità all'interno della casa del GfVip tra Dayane e Stefania. Ma in molti sui social non credono nelle scuse.

La finale del GfVip si avvicina, e forse per questo o semplicemente perché in cuor suo ne sentiva il bisogno, fatto stà che Dayane Mello ha scioccato il pubblico. Ha chiesto scusa a Stefania.

Un chiarimento semplice e sincero, quello avvenuto tra le due concorrenti, su vecchi episodi. Dayane si è scusata per aver detto che Stefania era appesa a Tommaso.

Shock: "Ti chiedo scusa se ho detto che eri appiccicata a Tommaso"

La nascita delle "cose momentanee" #gfvip #sovip #tzvip pic.twitter.com/RsnCHT9hMD — Il Grande Flagello (@grande_flagello) February 25, 2021

La Orlando accetta e apprezza le scuse perché effettivamente le parole di Dayane l’avevano ferita. Anche quando le ha detto che non meritava la finale. Non l’essere stata nominata dalla Mello, ma proprio il fatto che la modella brasiliana non la ritenesse meritevole. Tutti meritano di arrivare fino in fondo, nessuno escluso.

Loro si dicono queste cose, Stefy si è scusata con Dayane e viceversa, ma 3/4 di fandom continuano a salvare Rosalinda (che Dayane palesemente non sta cagando e viceversa) non si sa per quale assurdo motivo. https://t.co/3NidQ39cYw — GiGe80 (@giannige80) February 25, 2021

Insomma tutto è bene quel che finisce bene, anche se alcuni utenti non sono convinti di questo chiarimento e pensano che Dayane potrebbe negare e rimangiarsi quanto detto.

“Io non vedo sincerità, mi sembra solo una gran paracula… perché fa sempre così per pararsi il culo in vista della puntata di domani perché poverina le critiche non le regge” scrive un utente su Twitter

“Domani è venerdì, – cinguetta un altro utente – rigirerà la frittata negando affermando di aver affermato e se la prenderà con Rosalinda, così, senza un motivo”

Staremo a vedere se erano scuse sincere o una semplice macchinazione.

Crediti foto per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy