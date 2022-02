GfVip, Davide lo dice ai nipoti: la frecciata a Soleil durante la sorpresa

Davide incontra la sua famiglia ma le frecciatine sono tutte per Soleil

Nell’ultima puntata in diretta del GF Vip, Davide Silvestri ha ricevuto una bella sorpresa da parte della sua famiglia, incontrando sia sua sorella che i suoi due nipotini.

LEGGI ANCHE: — GF VIP, Miriana e la previsione catastrofica sulla guerra: ‘E’ la fine del mondo’

Gli affetti di famiglia lo hanno tirato su di morale e ricaricato in vista delle battute finali del reality ma agli utenti non è sfuggita una frecciatina lanciata in direzione di Soleil.

Tra i rapporti che sembrano essersi incrinati nella casa, sembra esserci proprio quello tra Soleil e Davide: inizialmente sembravano aver instaurato una bella amicizia, soprattutto quando in casa c’era Alex Belli.

Le frecciatine di Davide a Soleil

I tre insieme, erano complici e si divertivano, organizzando anche momenti spensierati e scherzi. Ora però le cose sembrano cambiate e l’incontro di Davide con la sua famiglia sembra aver nascosto alcune frecciatine proprio verso Soleil.

La frase che gli utenti hanno associato a Soleil è quella che Davide ha rivolto ai suoi nipotini, chiedendo chi fosse il loro concorrente preferito all’interno della casa: “Esponetevi, se noi poi qua dicono che non ci esponiamo”. I fan di Soleil ovviamente non l’hanno presa bene.

Non solo: rientrando in casa, Davide ha sottolineato la grinta di sua sorella, che “se fosse stata qua dentro vi avrebbe asfaltato tutte”… Altra frecciatina indirizzata verso Soleil?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy