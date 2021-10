GFVip, cosa ha scritto Soleil sulla mano di Gianmaria? Il messaggio in codice

Al Gf Vip sono stati intercettati dei messaggi in codice tra alcuni concorrenti.

Al Gf Vip sono stati intercettati dei messaggi in codice tra alcuni concorrenti. Durante la diretta dalla casa, Soleil ha voluto mettere in guardia Gianmaria sul conto di Sophie.

Per farlo però ha deciso di usare uno stratagemma, per evitare di parlare chiaramente sotto le telecamere.

Soleil ha cercato di dire a Gianmaria che ha sentito lei stessa una persona, prima che iniziasse il GF, dare chiare istruzioni a Sophie su cosa dire e cosa fare all’interno della Casa.

Per non dire ad alta voce il nome di Corona, Soleil ha segnato una F (per indicare Fabrizio Corona) sulla mano di Gianmaria. Agli utenti sui social non è sfuggito questo particolare e la diatriba tra Soleil e Sophie rimane accesa.

