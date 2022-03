GfVip, cosa farà Jessica con i 50.000 euro vinti? Le ipotesi degli utenti

Il GF Vip è giunto alla conclusione: dopo 6 mesi di reality, a trionfare al televoto è stata Jessica, una delle tre sorelle Selassié, che è riuscita a fare breccia nel cuore del pubblico.

Il montepremi in palio è di 100.000 euro, la cui metà come da regolamento andrà in beneficienza, mentre gli altri 50.000 euro finiranno nelle tasche della vincitrice. Ora gli utenti si chiedono che cosa farà Jessica con quei soldi.

Più volte durante questi mesi, i fan si sono interrogati sulla vita e la famiglia delle tre ragazze: sulla carta sarebbero principesse ma spesso si è parlato anche dei guai giudiziari del loro papà. Insomma, il loro è un titolo nobiliare che oggi come oggi non porta loro nessun beneficio se non il peso stesso del cognome importante.

“Dai date ‘sti 50.000 euro alla povera principessa poverina, ne ha bisogno” ha ironizzato un utente su Twitter. Qualcun altro ha invece deciso di essere più tagliente: “Con i 50.000 euro potrà pagare l’autista per i 15 giorni senza sborsare soldi suoi. Che esempi!”

Le ipotesi degli utenti sui social

Un utente ha ipotizzato che Jessica dovrà spartire la sua vittoria con le sorelle: “Se vince Jessica penso che Lulù pretenderà metà dei 50.000 euro perché dirà che lei ha fatto di più, ci sarà una guerra in casa” e c’è anche chi la dipinge molto più cinica e arrivista: “Jessica cercherà di farsi pure la parte da mandare in beneficienza con la scusa che sono bisognose. Sono finiti i tempi in cui i vipponi rinunciavano ai soldi della vincita”, e ancora “Dai che coni soldi che le avete fatto vincere deve andare da Urtis e fare la festa a Capri”.

