GFVip, Cosa è accaduto tra Nicola e Miriana nella Love Boat, i commenti

Tra Nicola e Miriana c’è stata una cena e una serata romantica trascorsa nella Love Boat. L’incontro è stato mostrato agli altri inquilini della Casa sul maxischermo, che non si sono risparmiati dal commentare.

Manila ha messo in allerta Giucas, scherzando sullo stato decisamente su di giri di Nicola: “stanotte attento che per come sta è pericoloso”.

Molti utenti non hanno apprezzato la scelta del GFdi mostrare agli altri concorrenti cosa stesse succedendo nella Love Boat.

La proiezione della serata sul maxischermo è stata definita da molti un’“idea di cattivo gusto” che ha esposto Nicola a prese in giro e commenti. “Ma lasciateli in intimità tranquilli!” ha infatti scritto qualcun altro sui social.

