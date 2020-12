GfVip, ‘Chi vuol essere fecondata?’: Filippo Nardi fa infuriare gli spettatori

Non c’è pace per gli spettatori del GfVip di quest’anno: a destare l’indignazione del pubblico (ma anche di alcune concorrenti) è la frase di Filippo Nardi. Il conte propone un nuovo format: ‘Chi vuol essere fecondata’, e i social chiedono che venga buttato fuori.

Sembrava una giornata come un altra nella casa del Grande Fratello Vip fino a quando il Conte ovvero Filippo Nardi, ha proposto un nuovo format per la casa più spiata di Italia.‘Indovina chi è il padre’ questo il titolo che darebbe a questo show. La sua idea prevede che gli uomini della casa donino dei geni che andranno a fecondare le coinquiline che poi partoriranno all’interno della casa.

Le due inquiline presenti a questa esternazione, si sono alzate indignate e offese. Reazione condivisa anche dal pubblico a casa che chiede l’espulsione del concorrente.

“#fuorinardi #gfvip @AlfonsoSignori1 @EliaAntonella ma stiamo scherzando – gli fa eco un’altra spettatrice – in primis ci vuole il rispetto dell essere umano e poi mrt ha i suoi anni e deve essere ancora di più rispetto vergogna”.

“Nardi l’ho sgamato dalla prima ora ma mi era stato detto che non comprendevo il suo humor. – ha cinguettato un utente – Mò tenetevi il conte che parla di donne come un contenitore da riempire e fecondare #GFVIP #fuorinardi”

Tra i commenti anche quello di un utente che amareggiato fa una riflessione più ampia su questa edizione del Grande Fratello:

“Più che umorismo idiota, questa è proprio volgarità! Il #fuorinardi può servire a smerdarlo in diretta venerdì, ma se non hanno squalificato oppini per le terribili offese del mese scorso, nemmeno con lui faranno così! #GFVIP”