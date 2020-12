Francesca Pepe potrebbe non tornare più in studio da Signorini. Dietro la sua decisione ci sarebbero delle energie negative

Franceska Pepe ancora una volta non era presente in studio con Signorini per la consueta puntata del lunedì del GfVip. Dietro l’assenza dell’ex inquilina potrebbero esserci delle energie negative.

GfVip, che fine ha fatto Francesca Pepe? Ecco perchè non sarà più nello studio con Signorini

Dopo i fuori onda molto caldi in cui per ben due volte si è rischiato di arrivare alle mani (uno con l’ex coinquilina Matilde Brandi e un altro con una delle autrici dello show), Franceska Pepe non era presente in studio durante l’ultima puntata del serale del GfVip. Secondo il ben informato Gabriele Parpiglia, la Pepe avrebbe detto basta, e non andrà più in studio tra gli ex compagni di avventura.

Alcuni suoi fanoni base ad una conversazione avuta con l’influencer, sostengono che la motivazione sarebbe da cercare nelle energie negative che Franceska ha avvertito in studio.

La diretta interessata in una serie di stories ha dato una motivazione un pochino diversa: non sarà più presente per lasciare la scena ai nuovi concorrenti.

“Ciao ragazzi. Questa sera non andrò in puntata, ho deciso che forse è meglio così. – ha fatto sapere la Pepe – Questo perché bisogna dare più spazio ai nuovi concorrenti. Alla fine preferisco guardare la puntata da casa, ma possiamo commentare la puntata insieme.”

Quale sarà la vera motivazione che ha portato l’ex concorrente a snobbare il programma?

