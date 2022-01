GfVip, ‘c’è una sospensione Sole’: il gesto di Valeria Marini dopo l’annuncio di Alex su Delia

Al GfVip i fan attendono l'ingresso di Delia Duran, attualmente in quarantena preventiva: la moglie di Alex Belli accenderà nuovamente ii riflettori sul triangolo più chiacchierato di questa edizione del reality.

I due coniugi, sempre al centro delle polemiche, sono arrivati allo scontro proprio in diretta: Alex non è d’accordo sull’ingresso di Delia nella casa, lei invece vuole andare a fondo e capire il rapporto che lega Soleil a suo marito.

Secondo i tanti fan sui social, Soleil sarebbe innamorata di Alex e pronta a tutto nel momento in cui l’attore decida di lasciare davvero sua moglie.

Della stessa teoria è anche l’opinionista Sonia Bruganelli: Soleil aspetta a sbilanciarsi e finché Alex sarà legato a Delia potrebbe non ammettere mai i suoi sentimenti.

Non è passato inosservato infatti un momento in puntata in cui, alle parole di Alex, Valeria Marini ha tirato una “gomitata” d’intesa a Soleil che è sembrata brillare al solo sentire la voce di Belli. Le cose stanno davvero così? Oppure anche Soleil è un’abile giocatrice e sfrutterà in ogni modo l’ingresso di Delia a suo favore, e magari gettando benzina sul fuoco?

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy