GFVip, Barù rifiuta l’abbraccio di Delia: il gesto che spiazza la moglie di Alex

Delia e Barù non riescono a trovare un punto d'incontro: troppo diversi?

Delia e Barù non vanno d’amore e d’accordo. È quello che traspare da alcuni comportamenti all’interno della casa. Come è noto, l’ingresso di Delia ha sparigliato le carte e compromesso alcuni equilibri del reality.

Tra i concorrenti che sembrano fare più fatica nei confronti di Delia Duran sembra esserci proprio Barù: i due infatti non riescono a trovare un punto d’incontro. Sono senza dubbio diversi e con storie differenti alla spalle, ma nemmeno il dialogo sembra aiutarli nella convivenza.

GFVip, Barù rifiuta una conciliazione con Delia?

Un video sta facendo discutere i fan del programma su Twitter. Nella clip si vede Delia e Barù discutere: “Nonostante tutto, io ti ho solo voluto proteggere” ha spiegato Barù a Delia. Di tutta risposta, Delia ha cercato di abbracciare Barù come segno di pace e conciliazione, ma Barù ha rifiutato l’abbraccio.

“No non mi piace l’affetto, scusami. Non mi piace chi ci si tocca, baci… Ti conosco da due giorni cosa ci abbracciamo? Dai…” è stata la risposta di barà che ha subito smorzato i toni della conversazione.

Delia è rimasta spiazzata ma ha capito che con Barù non può rapportarsi come fa con altre persone della casa, il che non deve per forza essere vista come una cosa negativa.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy