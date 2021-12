GFVip, Baru richiamato dalla regia per questa battuta hot. Lui: “me ne vado a casa”

Baru è stato ripreso dalla regia del Grande Fratello per una battuta ritenuta “piccante": la sua reazione

Baru è uno dei più recenti concorrenti entrati a far parte del gioco del GF Vip. Il nipote di Costantino Della Gherardesca è già molto apprezzato sui social e sta diventando uno dei vip preferiti di molti.

LEGGI ANCHE: — GfVip, Giuscas ‘quale triangolo?’: la risposta hot di Baru fa ‘scappare’ Alessandro

Il concorrente però è stato a sorpresa ripreso dalla regia del Grande Fratello per una battuta ritenuta “piccante”. Durante una partita a biliardo tra i vip, Baru scherzando ha dato un consiglio ai giovani telespettatori: “Prima di fare cavolate, prima di scrivere un messaggino, di ma*******si prima di prendere una decisione insomma”.

La frase non è piaciuta alla regia che ha subito abbassato l’audio dei microfoni, per poi redarguire Baru. il concorrente però non ha preso molto bene la critica, lamentandosi a voce alta: “Se non posso fare le mie battute allora vado a casa, cosa mi avete chiamato a fare? Per fare il democristiano? È l’una di notte, ho visto roba alle cinque del pomeriggio imbarazzante”.

Il popolo del web sembra stare dalla sua parte. “Da spettatore mi dà più fastidio che ogni notte ci sia gente (sempre le solite in stanza arancione) che parla senza microfono sotto le coperte, rispetto alle battutine di Barù” ha scritto qualcuno sui social.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy