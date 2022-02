GfVip, Barù furioso con Nathaly: ecco perché non mangia insieme agli altri

Nel rispondere a Nathaly, Barù - furioso - ha fatto un discorso ben preciso e fuori dai denti

La convivenza nella casa del GF Vip si fa sempre più ostica per la maggior parte dei concorrenti della casa.

LEGGI ANCHE: — GF VIP, Basciano e Sophie litigano di nuovo nella notte: cosa è successo dopo il provvedimento della produzione

Gli animi sono stanchi e molti sembrano non vedere l’ora che il gioco finisca. La finale si avvicina, il 14 marzo 2022 i riflettori si spegneranno e ognuno dei Vip potrà finalmente tornare a casa e alle proprie abitudini.

Tra quelli forse più stanchi di stare a certe condizioni c’è Barù, uno dei suoi ultimi discorsi ha fatto emergere una sofferenza di fondo in merito alla convivenza forzata: tra bagno sempre sporco e brutte abitudini a tavola, Barù ha fatto espresso tutto il suo disappunto.

La rabbia di Barù, ecco perché non mangia con gli altri inquilini

Questa volta si tratta del cibo, e del motivo per cui spesso l’enologo mangia lontano dagli altri concorrenti. Nel rispondere a Nathaly infatti, Barù – furioso – ha fatto un discorso ben preciso e fuori dai denti.

“Se vuoi far qualcosa, insegna alla gente come mangiare a tavola: io non mangio con voi perché sputate fuori il cibo, mangiate con la bocca aperta. Educa certa gente che hai intorno a te prima di parlare con me” ha affermato Barù. Le accuse di Nathaly Caldonazzo quindi sono state subito rispedite al mittente.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy