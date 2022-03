GfVip, Barù e la serata più divertente nella casa: c’entra Soleil

Il pensiero di Barù va a Soleil, ormai fuori dalla casa del GF Vip

Da qualche settimana ormai, i concorrenti della casa del GF Vip realizzano la GF Vip Radio, attraverso la registrazione di alcuni loro interventi

Uno degli ultimi blocchi ha visto tra i protagonisti al microfono Manila Nazzaro, Davide Silvestri e Barù.

Barù svela la sua serata più divertente nella casa

Alla domanda diretta di Manila: “qual è stato il momento più divertente vissuto nella casa”, Barù non ha avuto alcun dubbio e ha risposto: “Quando Soleil ha fatto l’imitazione di Nathaly e ha iniziato a prendermi a schiaffi con una piadina fatta di ceci, è stato il top delle mie serate qua dentro”.

Gli utenti sui social hanno notato come Barù si sia legato parecchio a Soleil, non perdendo occasione per parlare di lei e ricordare i momenti vissuti insieme nella casa.

“Si sa bene che Barù gli voleva bene a Soleil, l’ha dimostrato più volte!” ha scritto un utente su Twitter, “Jessica.exe ha smesso di funzionare” ha ironizzato qualcun altro… “La serata top di Barù in 2 mesi e mezzo è stata quando Soleil ha fatto l’imitazione di Nathaly e lo ha schiaffeggiato con una piadina di pasta di ceci: nessun massaggio ai piedi, cioccolata calda o capanne varie… spiace” ha puntualizzato qualcun altro in riferimento ai sostenitori della love story mancata con Jessica.

