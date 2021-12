GfVip, Barù e il gesto sulla spalla di Jessica: cosa è accaduto nel fuori onda

I fan cominciano a fantasticare su una nuova coppia: Jessica e Barù

I fan del GF Vip fantasticano su una nuova ipotetica coppia: Jessica Selassié e Barù, il nipote di Costantino Della Gherardesca, entrato da poco nella casa.

Jessica e Lulù hanno ricevuto una sorpresa nel corso dell’ultima puntata in diretta su Canale 5 del reality: hanno infatti avuto modo di incontrare Clarissa (sorella con cui hanno condiviso una parte di percorso nella casa) e il fratello Christian.

Le principesse hanno così ricevuto la giusta carica per continuare la loro avventura, più serene e felici che mai. Jessica con la sorpresa organizzata da Alfonso ha inoltre ricevuto uno splendido regalo per il suo compleanno che si è consumato proprio in questi giorni.

Dopo la gradita sorpresa, in un breve fuorionda, gli utenti hanno visto Jessica dire a Barù: “Adesso hai conosciuto mia sorella e mio fratello”, e Barù ha risposto con un gesto di affetto mettendole una mano sulla spalla.

Gli utenti sul web hanno cominciato a fantasticare di come i due starebbero bene insieme come coppia. Se son rose, fioriranno…

Foto: Ufficio Stampa Mediaset