GfVip, avete visto la nipote di Kabir Bedi? Gli utenti impazziscono per lei. Ecco cosa fa nella vita

Qualcuno è pronto a raccogliere l'eredità di Kabir Bedi: è sua nipote Aydia, una bellissima ragazza indiana

L’ingresso nella casa del Gf Vip di Kabir Bedi ha riacceso i riflettori su quello che è stato Sandokan e la tigre della Malesia nella cultura popolare e al cinema.

LEGGI ANCHE: — GfVip, Kabir e il cofanetto trucco: ‘questa è discriminazione’

Classe 1946, Kabir Bedi è un attore di origine indiana, la cui bellezza in gioventù ha caratterizzato gran parte del suo successo. Oltre a Sandokan, l’attore ha partecipato a più di 60 film di Bollywood, con ruoli di indiscusso protagonista.

Il ruolo del pirata malese però ha fatto sì che il fascino di Kabir Bedi arrivasse negli anni ’70 anche da noi. Lo sceneggiato tv di Sergio Sollima era tratto dai romanzi d’avventura di Emilio Salgari e basta solo citare Sandokan, o la tigre di Mompracem, per pensare a Kabir Bedi.

Ora c’è qualcun altro che sta raccogliendo l’eredità di Kabir: è sua nipote Aydia Bedi, nata nel 1999, una giovane e bellissima ragazza indiana che sta diventando la protagonista della scena Bollywoodiana: Aydia fa l’attrice.

Su Twitter stanno facendo il giro delle sue immagini dove si nota la sua incredibile bellezza: Capelli lunghissimi, occhi magnetici e un sorriso travolgente. Lo sguardo poi sembra proprio quello di Kabir. Chissà se la storia si ripeterà e che tutto questo successo non portino fortuna anche ad Aydia Bedi per sbarcare nella nostra tv, come successe all’epoca anche a Kabir.