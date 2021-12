GFVip, Antonella Elia contro Soleil: ‘mandiamola a casa’. Ecco perché si schiera contro la Sorge

Sul web, oltre agli appassionati del GF Vip, spuntano anche ex concorrenti e vip, pronti a schierarsi a favore di alcuni personaggi.

È il caso di Antonella Elia che su Instagram, a sorpresa, si è schierata per l’eliminazione al televoto di Soleil: “Perché non mandiamo a casa Soleil, che credo abbia già fatto tutto quello che doveva fare? Salviamo Maria Monsè” ha spiegato Antonella, con l’appoggio del suo fidanzato Pietro Delle Piane: “Salviamo Maria! Evviva Maria!”.

In tanti sul web si chiedono che cosa sarebbe accaduto se nella casa del GF Vip ci fossero state contemporaneamente due personalità forti come quelle di Soleil Sorge e Antonella Elia. “Ci voleva una come Antonella Elia dentro la Casa a contrastare Soleil, allora s+ che ne avremmo viste delle belle” ha scritto qualcuno su Twitter. Sarebbero volati gli stracci? Intanto Antonella da casa, invita a tifare per Maria e salvarla così dal televoto: riuscirà nel suo intento?

Antonella e Maria inoltre, sono amiche di vecchia data: le due infatti si sono conosciute durante gli anni d’oro della trasmissione Non è la Rai, a cui entrambe hanno partecipato da giovanissime. Dalla stessa trasmissione arriva anche Miriana Trevisan, attualmente dentro la casa.

