GfVip, Alex ‘gli ho detto di tutelarci’: cosa è accaduto prima della puntata

La love story, battezzata “chimica artistica” da Alex Belli, tiene banco ormai da settimane, e invece di spegnersi sembra essersi consumata sotto le coperte del Gf Vip. Nonostante questo, c’è una “coincidenza” che appare alquanto strana.

Agli utenti che seguono con passione il Gf Vip non sfugge niente. Non è sfuggito nemmeno che nell’ultima puntata del lunedì in diretta su Canale 5, Alfonso Signorini ha tirato fuori l’argomento ormai scottante che riguarda Soleil Sorge e Alex Belli soltanto dopo le 23.

Sul web infatti è spuntato un breve video dove si vede Alex Belli, poco prima della diretta, spiegare a Soleil di aver parlato con gli autori del Gf Vip.

“Gli ho detto di tutelarci un pochino” ha affermato Alex. Forse l’attore ha capito di aver in qualche modo “esagerato” e ora cerca di rimediare in questo modo?

“Questo fatto che lui parla sempre con gli autori è scandaloso comunque. È chiaro che lui e gli autori siano d’accordo, ora tocca vedere se c’entra pure Soleil” ha scritto qualcuno sui social. Insomma, invece di placarsi, l’affare “Alex-Soleil” sembra complicarsi.

