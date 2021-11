GfVip, Alex Belli lo faceva controvoglia: la frase su Barbara D’Urso avrà ripercussioni?

Alex Belli è finito al centro delle polemiche, parlando addirittura di essere stato "incastrato" per partecipare ai programmi televisivi, dall'Isola dei Famosi al Gf Vip.

Alex Belli è finito al centro delle polemiche, ancora una volta. Dopo essere stato attaccato in studio, l’attore si è sfogato in Casa. In un discorso con Soleil, Alex addirittura ha parlato di essere stato “incastrato” per partecipare ai programmi televisivi, dall’Isola dei Famosi al Gf Vip.

“Dal punto di vista lavorativo mi interessa, ma questa non è la mia roba: faccio una miriade di cose, 24 ore su 24, non ho bisogno, mi hanno incastrato […] Tutte le volte che faccio un programma esce fuori ‘sta roba qua: ho fatto puntate da Barbara d’Urso su questa cosa e tutte le volte andavo là a malavoglia” ha detto Alex. In tanti si chiedono Come la prenderà Barbara d’Urso?

Sui social però gli utenti non credono affatto all’attore. Perché ora Alex Belli sembra voler passare per vittima del suo stesso copione.

