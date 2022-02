GfVip, Alex Belli e la frase scioccante su Nathaly. Telespettatori basiti, verranno presi provvedimenti? 

Il ritorno temporaneo nella casa di Alex Belli poi ha trascinato con sé non poche polemiche, l'ultima che lo riguarda in ordine tempo coinvolge indirettamente anche Nathaly Caldonazzo.

Il GF Vip si avvicina alla sua conclusione: il 14 marzo infatti ci sarà la finale e i riflettori si spegneranno su questa edizione così tanto chiacchierata.

LEGGI ANCHE: — GF VIP, Alex e Delia rischiano la squalifica? Cosa è successo durante la notte senza farsi vedere dalle telecamere

Il ritorno temporaneo nella casa di Alex Belli poi ha trascinato con sé non poche polemiche, l’ultima che lo riguarda in ordine tempo coinvolge indirettamente anche Nathaly Caldonazzo.

Alex Belli, la frase su Nathaly Caldonazzo che non è piaciuta

Nel raccontare il suo ritorno incasa a Giucas Casella, Alex Belli si è lasciato andare alla sua versione dei fatti, e parlando delle accuse che Nathaly Caldonazzo aveva mosso nei suoi confronti (parlando addirittura di “narcisismo patologico” in merito al suo comportamento con Delia e Soleil) Alex ha affermato: “Una donna che vuole giocare su questa roba qua e ti vuole far passare girando la frittata, e io in quel momento ti giuro avrei voluto spaccare quella c***o di porta, venire qua dentro e smontarla pezzettino per pezzettino”

Molti utenti che seguono il programma non hanno affatto gradito le espressioni usate da Alex Belli nei confronti di Nathaly. C’è anche però chi pensa che quelle espressioni fossero rivolte alla porta della casa e non a Nathaly direttamente.

Fonte. Ufficio Stampa Endemol Shine Italy