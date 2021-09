GF Vip6, nella nuova casa c’è un dettaglio che ha fatto infuriare i fan di Pierpaolo e Giulia Salemi: di cosa si tratta

Tutto è pronto per la sesta edizione del GF Vip: torna Alfonso Signorini, una casa nuova.. ma c'è un dettaglio che non piace ad alcuni fan

Mentre i motori si scaldano per la prima puntata del GF Vip6, che andrà in onda lunedì’ 13 Settembre su Canale 5, un dettaglio della nuova casa scalda gli animi di alcuni fan. La casa di questa edizione è stata svelata per errore o per volontà, su Mediaset Play.

Le immagini trasmesse hanno svelato un dettaglio che non è stato gradito dai fan della coppia Pierpaolo e Giulia Salemi. Nella casa è appena una fotografia che ritrae il bel Pretelli mentre bacia Elisabetta Gregoraci.

Non solo il soggetto non è stato gradito dai fan, ma anche la collocazione: ovvero nell’angolo destinato alla Love Boat.

Insomma il GF Vip 6 non è ancora iniziato e già gli animi sono bollenti; non resta che vedere se qualcuno prenderà ispirazione da quella foto oppure se la toglierà.

Crediti foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset