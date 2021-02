Mancano tre gironi alla finale del GfVip e il toto vincitore impazza. Ma secondo Urtis non sarà Tommaso. Cosa rivela

Lunedì 1 marzo andrà in onda l’attesa finale del GfVip. Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Pierpaolo Pretelli si sono aggiudicati un posto sicuro nella finale mentre Rosalinda Samantha Andrea e Stefania devono ancora ‘lottare’.

Le supposizioni su chi vincerà l’edizione 2021 ormai stanno andando avanti da un po’, e tra i favoriti c’è senza ombra di dubbio Zorzi. Ma stando alle rivelazioni fatte da Giacomo Urtis non sarà lui ad uscire con la corona in testa.

Per il chirurgo dei Vip a contendersi lo scettro del vincitore saranno Dayane e Stefania. Lo ha dichiarato in un’intervista al settimanale Nuovo, in cui ha poi specificato che non vincerà Tommaso perché i migliori non vincono mai.

Ma Urtis non si è fermato a questo e ha rivelato dettagli intimi dell’influencer.

“Tra amici si chiacchiera – ha dichiarato l’ex gieffino – e confermo che lui è tanta roba… Potrebbe far impallidire Rocco Siffredi”

