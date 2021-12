GF vip, Valeria Marini ha bestemmiato? Cosa ha detto quando Soleil le ha dato una gomitata

Durante una delle prove di ballo, la Marini è stata protagonista di un piccolo incidente

Nella casa del Gf Vip Valeria Marini è riuscita a portare una ventata di freschezza “stellare” come solo lei sa fare: si è subito resa protagonista, soprattutto nei momenti coreografici in cui gli inquilini sono messi alla prova nel ballo.

Proprio durante una delle prove di ballo, in cui Valeria non manca mai di essere in prima fila, la Marini è stata protagonista di un piccolo incidente: si è presa una gomitata da Soleil e la sua espressione di dolore è sembrata ad alcuni utenti sul web una vera e propria bestemmia.

In realtà, a sentire bene, Valeria sembra essersi fermata in tempo, pronunciando solo: “Aia! Porco…” mentre Soleil, subito arrivata in suo soccorso, ha pronunciato quasi in sincrono: “Oddio… Scusa!”

Le due frasi, sovrapposte, hanno generato un suono confuso, che assomiglia proprio a una frase blasfema. Valeria verrà redarguita per il suo linguaggio? E Soleil verrà ancora una volta rimproverata? In tanti pensano – e sperano – che tutto si possa risolvere senza alzare polveroni…

