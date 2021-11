GF Vip, urla per Aldo Montano e Bortuzzo: cosa gli dicono. La reazione di Alex Belli

Fuori dalla casa del GF Vip si sentono delle urla per Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: ecco chi è stato e la reazione di Alex Belli

Fuori dalla casa del Grande Fratello Vip, nel pomeriggio di giovedì 4 novembre 2011, si sono sentite delle urla dirette a Manuel Bortuzzo e ad Aldo Montano. Ma chi sarà mai stato a gridare fuori dalla mura?

LEGGI ANCHE:– La decisione su Alex Belli: cosa succederà stasera dopo la frase su Manuel Bortuzzo

Urla fuori dalla casa del GF Vip per Aldo Montano e Manuel Bortuzzo: nel pomeriggio si sono sentite chiaramente. Chi sarà mai stato a mostrare il proprio supporto per i due vipponi? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

GF Vip: urla fuori dalla casa per Aldo e Manuel e la reazione di Alex Belli

Andiamo con ordine. Nel pomeriggio, al GF Vip, ad un certo punto si sono sentite delle fortissime urla fuori dalla casa, che dicevano: “Manuel, Aldo, Golden è con voi!”

La voce era quella di una donna, che Aldo e Manuel hanno ascoltato con molta attenzione (e anche tanta soddisfazione)… Non è stato dello stesso avviso Alex Belli, che mentre le urla si susseguivano fuori dalla casa è passato accanto a Bortuzzo e Montano decisamente scuro in volto. Quello che ha fatto poi, però, è stato dire ai coinquilini di andare in stanza… Sarà perché gli avrà dato fastidio il supporto che hanno ricevuto? O per quale motivo?

Chi sarà stato a urlare in quel modo fuori dalla casa?

Nel frattempo, Aldo e Manuel hanno cominciato a far commenti sulle urla, chiedendosi chi possa essere stato.

“Cristinona, è proprio lei, parla così!”, hanno detto. E poi: “Sarà scesa a Roma per la puntata, si è precipitata…” Il riferimento sembra essere alla loro agente, Cristina, della Golden, e che annovera nel proprio portafogli diversi sportivi.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset