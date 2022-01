Gianmaria esplode con Davide: la discussione sulle uova diventa un caso. Ecco cosa è successo stanotte

Esplode il caos sulle uova, al GF Vip, scatenando una discussione non proprio carina tra Gianmaria Antinolfi e Davide Silvestri

Al GF Vip scoppia il caos alimentare per colpa di alcune uova che Gianmaria, Sophie e Manuel hanno preso per fare delle crepes, facendo arrabbiare gli altri coinquilini e in particolare Davide Silvestri. Ma cosa sarà mai successo nella casa più spiata d’Italia?

LEGGI ANCHE:– GF Vip, il caso della crema al pistacchio nascosta: lo scherzo finito male

Caos sulle uova al GF Vip: Gianmaria Antinolfi sbotta con Davide Silvestri in una curiosa discussione avvenuta nella notte. Cosa lo avrà mai fatto arrabbiare? Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Caos Uova al GF Vip: Davide Silvestri rimprovera Gianmaria

Andiamo con ordine. Al Grande Fratello Vip, Gianmaria Antinolfi, Sophie Codegoni e Manuel Bortuzzo hanno preso delle uova per prepararsi delle crepes. Anzi, ad essere precisi, hanno preso un uovo solo.

Fin qui nulla di strano, se non fosse che Davide Silvestri ha rimproverato gli altri concorrenti per aver preso del cibo già razionato, facendo sbottare Gianmaria Antinolfi.

“Abbiamo preso un uovo in tre! – ha detto l’imprenditore napoletano al coinquilino – Ho capito, fratello, ma ci sono 18 uova! Noi abbiamo preso un uovo in 3 persone. Non mi date le mie uova domani e fatevi il ca..o che volete e non scassatemi il ca..o”.

Gianmaria è poi scoppiato a ridere con Manuel e Lulù, dicendo: “Io non le volevo nemmeno queste crepes”. La risposta di Davide è stata sconcertante: “Non fate troppo i fighi…”.

Anche Sophie e Manuel, dopo il caos sulle uova e il litigio tra Gianmaria e Davide, hanno detto la loro. La Codegoni ha precisato: “Le uova sono nascoste lì sopra. Ci sono 8 pacchi, ne abbiamo presa una! Tutto ‘sto casino”. E Bortuzzo le ha fatto eco: “Abbiamo fatto anche noi le crepes per gli altri prima, le han mangiate tutti, che ca..o vogliono”.

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy