GF Vip, tra Jessica e Barù già c’è stato qualcosa? Il gesto ripreso dalla telecamere che fa sperare i fan

Un gesto tra Barù e Jessica riaccende le speranze degli utenti: secondo molti è un primo indizio che le cose tra i due stanno cambiando

I fan di Jessica Selassié e Barù continuano a sognare che tra i due sbocci finalmente l’amore. In più occasioni Barù però sembra aver alzato un muro e messo le distanze dalla principessa Selassié.

LEGGI ANCHE : — GF VIP, Barù scansa Jessica dopo la nomination: ‘che pesante’. Il gesto che non è piaciuto ai fan della princess

Ora un gesto riaccende le speranze degli utenti: secondo molti è un primo indizio che le cose tra i due stanno cambiando.

Il gesto tra Barù e Jessica che fa sognare i fan della coppia

In una inquadratura della casa, gli utenti di Twitter hanno notato che Jessica era seduta sulle ginocchia di Barù. Entrambi erano accomodati sui divani del salone, impegnati in alcune chiacchiere in casa.

Il gesto, che potrebbe passare inosservato in altre circostanze, assume un significato ben diverso, perché a esserne protagonista è proprio Barù, che avrebbe concesso in questo modo a Jessica di avvicinarsi a lui e di prendersi qualche, seppur piccola, confidenza nei suoi confronti.

Tra i due forse è accaduto qualcos’altro che è sfuggito alle telecamere? Come sono arrivati a questo “grado” di confidenza, date le resistenze di Barù? Il web si interroga e continua a sognare una love story.

Foto: Ufficio Stampa Endemol Shine Italy