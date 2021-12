GF Vip, un altro topo avvistato sul letto: come fanno a non sentirlo mentre dormono? La scena preoccupa i fan

Un grosso topo nella casa del GF Vip: nel reality show scatta l'allarme. Ecco cosa faceva il roditore indisturbato sul letto

Al GF Vip molti telespettatori da tempo denunciano problemi di igiene, ma è l’immagine di un grosso topo che cammina indisturbato sul letto ad impressionare negativamente i fan del reality show di casa Mediaset: cosa starà succedendo davvero nella casa più spiata d’Italia?

Un grosso topo che cammina sul letto della stanza arancione: al GF Vip l’allarme igienico è sempre più drammatico. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

GF Vip: il topo che fa parkour sul letto fa scattare l’allarme igienico

Andiamo con ordine. Nella notte al GF Vip è stato avvistato un grosso topo che, indisturbato, camminava e ‘faceva parkour‘ su un letto della stanza arancione. Un roditore di dimensioni ragguardevoli, tant’è che in molti si stanno chiedendo come abbiano fatto i concorrenti a non sentirlo camminare…

Altri telespettatori, invece, si stanno chiedendo che a questo punto una derattizzazione in casa dovrebbe essere la via più ovvia da percorrere da parte della produzione, prima che uno dei topi ripetutamente avvistati nel reality morda qualcuno o porti qualche infezione.

Gli altri avvistamenti di topi nel reality show di Canale 5

Quello di stanotte, infatti, non è il primo avvistamento di un topo al GF Vip. Già qualche tempo fa, Gianmaria Antinolfi raccontò di aver avuto un incontro ravvicinato con un poco simpatico roditore.

“Vado in confessionale, apro la porta e questo era sulle piramidi che mi guarda, mi salta proprio addosso. Io sono andato indietro e lui ha iniziato a scappare per tutta la casa, poi è uscito fuori”, aveva raccontato il concorrente napoletano.

Insomma, l’allarme c’è. Saranno presto presi provvedimenti?

