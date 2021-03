GF VIP, gli autori cercano di placare Tommaso Zorzi: è successo di tutto l’ultima notte in casa

L'ultima notte di Tommaso Zorzi nella casa del Grande Fratello Vip: succede veramente di tutto, costringendo gli autori ad intervenire

L’ultima notte di Tommaso Zorzi nella casa del GF Vip è stata un crescendo di emozioni, tanto che l’influencer milanese ad un certo punto è parso completamente implacabile. Ma cosa avrà mai combinato nella casa nella sua ultima notte da concorrente del reality show di casa Mediaset?

LEGGI ANCHE — GF Vip, Dayane innamorata di uno degli autori: cosa ha confessato la concorrente nell’ultima notte

Un implacabile Tommaso Zorzi nell’ultima notte al Grande Fratello Vip: l’influencer dà il meglio di sé costringendo gli autori ad intervenire. Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

L’ultima notte di Tommaso Zorzi al GF Vip: succede di tutto

Andiamo con ordine. L’ultima notte di Tommaso Zorzi al GF Vip 5 è cominciata con qualche bicchiere di troppo, che sembra aver dato il la ad una serata imprevedibile.

Soprattutto, il buon Zorzi ha duettato con Andrea Zelletta, al quale ha sputato dell’acqua addosso e ha addirittura finto di baciarlo! Ma la serata è andata avanti in maniera incredibile. Tommaso si è addirittura chiuso in confessionale a parlare di punti neri… E ad un certo punto, mentre lottava per le coperte, sembrava non voler proprio andare a dormire.

In bagno Andrea lo chiama trmon e Tommaso gli sputa l’acqua addosso, poi la finta del bacio per dargli la melatonina, il confessionale per avere certezze sui punti neri, le lotte per la coperta, “vacca”, “mucca”, l’acqua versata in testa, Stefania che se la ride. Grazie❤️#tzvip pic.twitter.com/tuQYTiti4i — harriet ✨ (@_____harriet) March 1, 2021

TOMMASO HA FATTO FINTA DI STARE PER BACIARE ANDREA SULLA BOCCA



🚨🚨🚨#tzvip pic.twitter.com/PJQOSXp4c3 — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 28, 2021

Solo Tommaso poteva sbronzarsi l’ultima sera, dire ‘ti amo’ seguito da un rutto e una palla in fuorigioco nel giro di dieci minuti.



SE NON LUI, C H I ?

Iconico fino alla fine.

Ma che ne sanno l’altri? #tzvip pic.twitter.com/TwSFkLBgna — Bibi🍁🍂 (@spadavigile) February 28, 2021

Gli autori tentano di placare Tommaso (e di spegnergli il microfono)

Sarà per placare l’esplosiva serata di Tommaso Zorzi che ha un certo punto gli autori sembrano aver chiesto ad Andrea Zelletta e a Stefania Orlando di uscire con lui in veranda…

Solo in questo modo Tommy è riuscito a calmarsi un po’, con Croccantino che gli ripeteva: “Allora tu devi vincere e muto… devi vincere. Se non vinci ti faccio nu c.. accussì”.

Qualcuno però ha lanciato anche il sospetto che, dalla sala regia, gli autori abbiano deciso di spegnere il microfono del buon Tommaso per evitare che il suo show finale potesse far danni prima dell’ultima puntata di questa straordinaria edizione del reality…

gli autori hanno palesemente mandato stefania e andrea in veranda per cercare di placare tommaso SE NON STO VOLANDO COSA CAZZO STO FACENDO ⚰️ #tzvip — ålïcė (@unaragionedipiu) February 28, 2021

CROCCANTINO A TOMMASO:



“Allora tu devi vincere e muto… devi vincere. Se non vinci ti faccio nu cul accussì”



STA TUTTO QUI 💖✨ #tzvip pic.twitter.com/7z7WM9HFlL — zorzi ▪️stan ▪️ account ▪️ (@star3star3) February 28, 2021

watch gli autori non accendere più il microfono di tommaso fino a domani — Golden✨ se vede che non ce senti 🐍 (@makeshiftso) February 28, 2021

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy