GF Vip, Zorzi e Orlando lasciano l’8 Febbraio? La decisione presa stanotte dopo la puntata

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip il prossimo 8 febbraio? I due sembrano aver preso una decisione dopo l'ultima puntata

Se Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip, in molti sono convinti che la quinta edizione del reality avrebbe un immediato calo di ascolti: un’idea piuttosto diffusa in rete, ma che probabilmente potremo vedere messa in pratica nei prossimi giorni, dato che i due stanno pensando sul serio di abbandonare la casa più spiata d’Italia.

GF Vip, la finale è il 1° marzo: chi ci arriverà?

Partiamo dal principio. Dopo che nella puntata di lunedì 25 gennaio Alfonso Signorini ha annunciato che la finale del reality si disputerà il 1° marzo, si è proceduto al voto per decretare chi ci andrà. Se tra le donne ha trionfato Dayane, che è così la prima finalista del GF Vip, tra gli uomini se la stanno giocando Andrea Zelletta e Pierpaolo Pretelli, con quest’ultimo che addirittura ha votato per mandare in finale Zenga invece che Tommaso.

Una serie di eventi inaspettati, questi, che hanno colpito profondamente sia Zorzi che Stefania Orlando, che a quanto pare sembrano davvero intenzionati ad abbandonare tutto prima della finale.

Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip?

Ma andiamo avanti con il consueto ordine. Confidandosi con Maria Teresa Ruta dopo la puntata, Tommaso ha svelato di avere il supporto di sua mamma e anche quello di Francesco Oppini: “Questo significa che io l’8 me ne vado. Per me arriva fino a lì, e arrivarci bene è una vincita”.

Poi, quando Zorzi ha svelato quest’idea a Stefania Orlando, anche lei si è detta pronta a lasciare insieme a lui: “Io pure sono per l’uscita l’8 febbraio. Visto poi anche l’esito del televoto. Anche il parere del pubblico c’è stato”.

Zorzi ha confermato anche di essere sicuro, pronto ad uscire insieme all’amica, come da contratto, nel giorno stabilito.

I social plaudono all’idea di Tommaso e Stefania

Ma allora davvero Tommaso Zorzi e Stefania Orlando lasciano il GF Vip l’8 febbraio? Sembra proprio di sì e, sui social, in tanti stanno guardando con favore a questa decisione.

“Daje Rega, se non cambiano idea l’8 febbraio smettiamo di vedere questo circo”, ha scritto un’utente. E un’altra persona le fa eco: “Spero solo che Tommaso e Stefania l’ 8 febbraio aprano la porta rossa ed escano da quella casa di falsità e televoti truccati. Questo gf si è rivelato uno schifo!!!”

E c’è chi invece ricorda un altro evento memorabile della tv italiana, avvenuto l’8 febbraio 2020: “Immaginate se Tommaso e Stefania abbandonano l’8 febbraio a un anno esatto da Bugo che lascia il palco di Sanremo e entra nella storia. Sarebbe proprio il cerchio del trash che si chiude. Mi mette pace”.

Tommaso "Stefy vieni un attimo così capiamo sta roba. Quindi siamo d'accordo?" "io sono sicuro (di andare)

Stefania "Io pure! Anche dopo il risultato di questa sera" ❤

Felice che usciranno, mi dispiace solo che Stefy crede di non essere amata#gfvip #tzvip #sovip

