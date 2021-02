GF Vip, Tommaso Zorzi rifiuta di farlo dopo la puntata: la protesta dopo quanto successo in diretta

Al GF VIP, Tommaso Zorzi protesta per quanto avvenuto durante la puntata del venerdì e si rifiuta di andare in confessionale.

Non c’è pace nella casa del GF Vip. Dopo la puntata Tommaso Zorzi si è lasciato andare a delle proteste. Ma cosa sarà mai successo? In che modo avrà reagito il mondo social tanto appassionato al reality di casa Mediaset?

LEGGI ANCHE: — Mamma di Tommaso Zorzi reagisce così

all’insulto di Dayane Mello: il like a quella frase sul bodyshaming

Tommaso Zorzi urtato per la diretta, sbotta dopo la puntata.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Dopo l’ultima puntata, Tommaso Zorzi si è sfogato con Stefania Orlando. Il motivo? Un filmato su Dayane Mello, nel quale il conduttore dello show reality Alfonso Signorini si è lasciato andare a delle ironie, prendendo con leggerezza i pareri contrastanti della concorrente.



Dopo il filmato, Tommaso Zorzi si è sfogato con Stefania Orlando, rifiutandosi anche di andare in confessionale. Durante il confronto il concorrente ha esternato le sue considerazioni, anche riferendosi a quanto detto da Dayane Mello nei giorni scorsi. Nel dialogo con la Orlando, Zorzi afferma: “Se uno dice che sei mora, non ti giustifichi dicendo che sei bionda. O lo vedono o non lo vedono“.

Siete delle persone ORRIBILI voi e quei 4 deficienti perché di questo si tratta che si riempiono la bocca di LGBTQ+ 🏳️‍🌈 per denigrare un ragazzo con queste cose ci vive e mandare avanti una che li prende in giro.



COMPLIMENTI degni fan di Dayane @GrandeFratello #tzvip #sovip https://t.co/ygUG1hgXJM — Fill07 (@Fill071) February 27, 2021

Il mondo social non è rimasto zitto di fronte a questa situazione.

Un utente esclama: “Sbaglio o non hanno chiamato Tommaso in confessionale?“. Un altro risponde: “Fa bene a non andare in confessionale“.

“E neanche andrei in confessionale. Si facessero i daytime con il dolore di Dayane per l’uscita delle sue due amiche“, è il commento di un altro utente.

“Stanno tentando di convincere Tommaso ad andare in confessionale ma si rifiuta? Questa è la reazione minima che dovevano aspettarsi bestie!” sottolinea un altro follower del reality televisivo.

Messaggi solidali, come: “Non ti meritano Tommy, non meritano una persona come te, sensibile e che sa cosa significa battersi per i propri diritti“.

Ma sbaglio o non hanno chiamato Tommaso in confessionale? Sanno anche loro che sta talmente incazzato che li manderebbe a fanculo in 0.5 secondi😂#tzvip — HabemusAnsie (@edabel0) February 27, 2021

STRAQUOTO. E NEANCHE ANDREI IN CONFESSIONALE. SI FACESSERO I DAYTIME CON IL DOLORE DI DAYANE PER L'USCITA DELLE SUE DUE "AMICHE" #tzvip https://t.co/mvXMwrR5kV — Lolly (@Lollysma) February 27, 2021

Perché censura? Stanno tentando di convincere Tommaso ad andare in confessionale ma si rifiuta? Questa è la reazione minima che dovevano aspettarsi bestie! @GrandeFratello #gfvip #tzvip — Sunburn080 (@DanielaApulia) February 27, 2021

#tzvip #IOSTOCONTOMMASO #tzvip non ti meritano Tommy,non meritano una persona come te,sensibile e che sa cosa significa battersi per i propri diritti. Il circo ha bisogno di pagliacci per andare avanti…Alfonso,Dayane e gli autori.Tu sei superiore❤️ pic.twitter.com/P8grsPmHoQ — Marina (@Marina42884469) February 27, 2021

Foto: per gentile concessione dell’Ufficio Stampa Endemol Shine Italy