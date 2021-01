GF Vip, Tommaso Zorzi non abbandonerà l’8 Febbraio: cosa svela Zelletta sulla soluzione adottata dagli autori

In molti cominciano a credere che Tommaso Zorzi non abbandonerà il GF Vip l'8 febbraio come dichiarato: ecco la teoria di Andrea Zelletta

Tommaso Zorzi ha annunciato, insieme a Stefania Orlando, che abbandonerà il GF Vip il prossimo 8 febbraio, ben prima della finale del prossimo 1° marzo, sebbene c’è chi è pronto a giurare che non sarà così. Ma per quale motivo è spuntato fuori questo dubbio? Cosa bollirà mai in pentola?

LEGGI ANCHE — GF Vip, anche Rosalinda lascia il gioco l’8 Febbraio? ‘Non servo a niente qui’

Tommaso Zorzi non abbandonerà il GF Vip l’8 Febbraio?

Andiamo con ordine. Con Tommaso pronto a lasciare il gioco, a riflettere profondamente sulla questione è stato Andrea Zelletta, che ha reso nota agli altri concorrenti una sua considerazione piuttosto sagace sull’intera faccenda finale.

“Secondo me prima dell’8 sai chi viene eletto finalista?”, ha detto al buon Zorzi, che in risposta ha cominciato a cantare: “No, no, no, no… mi son rotto li co…oni”.

La profezia di Andrea Zelletta su Tommaso

In pratica, secondo Zelletta, l’espediente del GF Vip è quello di rendere Tommaso Zorzi finalista prima della fatidica data dell’8 febbraio, facendo in modo che l’influencer non lascerà il reality.

“Così, traac, lo legano – ha continuato Andrea – Prima dell’8 è probabile che lo facciano finalista per evitare che esca”.

Questa teoria ha trovato conferme anche negli altri concorrenti. A partire da Stefania Orlando, che ha notato con sospetto il fatto che durante l’ultima puntata gli eliminati non erano presenti in studio durante la proclamazione della prima finalista, forse in modo da non mostrare le loro reazioni.

Rosalinda, inoltre, sembra abbastanza sicura che la profezia di Zelletta si avvererà. “Quello che lui dice succederà”, ha detto l’attrice in riferimento alle parole di Andrea.

Ma quindi, cosa succederà? Tommaso Zorzi sarà finalista e non abbandonerà il GF Vip l’8 Febbraio? Lo scopriremo solo vivendo…

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy