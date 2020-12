GF Vip, Tommaso Zorzi nomina Stefania Orlando: ‘non cancella tutto così’, la sua reazione è ammirevole

Nell’ultima puntata del GF Vip abbiamo assistito alla nomina di Stefania Orlando da parte di Tommaso Zorzi: la straordinaria reazione di lei.

Nell’ultima puntata del GF Vip abbiamo assistito ad un inaspettato colpo di scena: la nomina di Stefania Orlando da parte del suo amico Tommaso Zorzi. Un momento davvero strano, al quale è seguita però una straordinaria reazione da parte della conduttrice.

GF Vip: Tommaso Zorzi nomina Stefania Orlando

Tutti credevano che Tommaso avrebbe finito per nominare Giacomo Urtis, ma alla fine l’influencer ha optato per la sua migliore amica, per colpa di un piccolo screzio avuto in mattinata. Di sicuro, però, Tommy si è sentito subito in colpa, al punto da averlo immediatamente confessato a Stefania.

La Orlando è rimasta immobile di fronte alla confessione della nomina e poi ha detto con un filo di voce “hai fatto bene”, prima di scoppiare in lacrime.

Stefania perdona Tommaso dopo la nomination

Tuttavia, in un secondo momento, pur visibilmente scossa, Stefania Orlando si è resa autrice di una splendida serie di dichiarazioni, nel quale si è mostrata disposta a perdonare la nomina arrivata da parte di Tommaso Zorzi.

“Non ti sentire assolutamente in colpa, io voglio che tu sia sempre felice – ha detto la showgirl all’amico – Non ti manderei mai a fan..lo. Sai che ti voglio bene a prescindere. Devi stare tranquillo, lo so che mi vuoi bene. Non ce l’ho con te. Davvero non preoccuparti. Io se voglio bene, voglio bene”.

Poi ha spiegato anche le motivazioni di questa sua reazione: “Io non voglio che Tommaso si senta in colpa per avermi nominata. Questa cosa la cancelliamo subito, come se non fosse mai successa. Anche perché questa cosa non cancella tutto quello che abbiamo costruito e condiviso in 90 giorni”.

Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy