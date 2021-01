Crescono le tensioni nella casa del GfVip e per scatenare la gelosia basta veramente poco. È quanto successo tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi

La stanchezza psicologica nella casa del GfVip si fa sentire, e la ricerca di novità è più che comprensibile. Ma il fatto che Stefania Orlando si sia avvicinata ad Andrea Zorzi, sta rendendo geloso lo storico amico di lei: Tommaso Zorzi.

GF Vip, Tommaso Zorzi geloso del rapporto tra Stefania Orlando e Andrea Zenga? Cosa è successo nella notte

Dopo più di 100 giorni chiusi nella casa del Grande Fratello, i momenti di noia e di fatica cominciano a farsi sentire. Ed è fuori questione che la ricerca di qualche novità, sia normale. Novità che può consistere anche in una semplice chiacchierata con qualcuno di diverso dal solito. E questo può portare risvolti inaspettati.

Stefania: “Io sono troppo sensibile e quando sto così mi detesto. Se mi guardassi da fuori probabilmente direi ‘che palle questa’ anche perché non è successo niente di grave. Però sono tanto stanca psicologicamente e tendo a reagire così isolandomi.”



Amore mio.💔 #TZVIP #SOVIP — 🐍🍿 •LP• 🍞🥪 #STRON9ER (@isorrisidiem) January 10, 2021

E’ quanto accaduto tra Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. I due che all’interno della casa hanno stretto un profondo legame, si sono avvicinati ad altri concorrente e questo ha destabilizzato il loro rapporto. Tommaso ha ballato con Dayane e ha parlato con lei, irritando Stefania (che non ha una simpatia particolare per la Mello). Dal canto suo la Orlando si è sfogata con Andrea Zenga stuzzicando così la gelosia di Zorzi.

Un confronto quello tra Andrea e Stefania che è molto piaciuto al popolo del web: “Mi spiace, ma Zenga ha avuto la sensibilità e dolcezza che è mancata a Tommaso” ha scritto un utente.

Tommaso è una settimana e più che sta con stefania con piccoli gesti! È stanco anche lui si vede , zenga è più oggettivo sulla questione da esterno! Non ce alcun motivo di metterli a confronto #tzvip https://t.co/F36q7GKtzH — Soleee (@jenny4ever3) January 11, 2021

Tra Zorzi e la Orlando è poi arrivato il momento del chiarimento, andato avanti anche nella giornata di oggi. La ‘colpa’ di Tommaso è quella di aver ballato con Dayane e aver parlato con lei, unica persona nella casa che non è gradita alla Orlando, visto i loro trascorsi.

Dal canto suo Tommaso non comprende la delusione di Stefania, poiché il suo comportamento non ha messo in discussione la loro amicizia.

TOMMY CHE VEDE ZENGA PARLARE COM STEFANIA.

Ahia #tzvip pic.twitter.com/SpQaMUkIBr — erika ♎︎ (@im_erjka) January 10, 2021

Certo un piccolo dubbio a noi viene: non è che tutta questa discussione….è la famosa finta litigata chiesta dalla Orlando? Siamo certi che Antonella Elia saprà fare luce sulla questione!

Foto per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy