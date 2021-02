GF Vip, Tommaso Zorzi in finale con questo trucchetto? Cosa hanno escogitato le fan del concorrente

GF Vip: Tommaso Zorzi sembra volare spedito verso la finale, ma sul web spunta un trucchetto che potrebbe favorirlo. Il televoto è regolare?

Se in questa edizione del GF VIP c’è qualcosa di sicuro, quella riguarda il fatto che tantissimi telespettatori vorrebbero Tommaso Zorzi in finale. Fin qui nulla di male, se non fosse che per mandare l’influencer milanese fino in fondo sembra essere venuto fuori anche un trucchetto che sta facendo andare su tutte le furie chi invece il buon Tommy proprio non lo sopporta. Ma cosa starà mai accadendo in giro?

Tommaso Zorzi sembra volare spedito verso la finale, ma spuntano alcuni dettagli sul televoto: i fan stanno usando dei trucchi per favorirlo? Foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Tommaso Zorzi verso la finale, il televoto è regolare?

Andiamo con ordine. I telespettatori del GF Vip sono stati chiamati a scegliere chi andrà in finale tra Andrea Zelletta, Rosalinda Cannavò e appunto Tommaso Zorzi. Lo strumento, sovrano assoluto da sempre nella storia del GF Vip, è quello del televoto.

Finora, lo sappiamo, questo strumento non è stato affatto esente da criticità, tanto è vero che in molti hanno denunciato brogli e interferenze, come nel caso dei voti arrivati dal Brasile per sostenere Dayane Mello.

Il trucchetto che i fan di Zorzi stanno usando per votarlo

In queste ore, tuttavia, sulle chat di Telegram (ma in realtà anche su strumenti web più tradizionali come Twitter e Whatsapp) stanno spuntando come funghi alcuni tutorial che spiegano come aggirare i controlli di unicità del voto, creando delle caselle e-mail temporanee per votare Tommaso Zorzi e spingerlo così verso la finale.

Esistono infatti siti come Tempmail, che consentono di creare gratuitamente più indirizzi e-mail “usa e getta”, tramite i quali poi votare sulle app e i siti del GF Vip. Un vero e proprio broglio organizzato che se dovesse assumere proporzioni veramente ampie rischia di mettere a rischio l’intera trasparenza della scelta del prossimo finalista. Mediaset ed Endemol prenderanno provvedimenti? Il televoto verrà annullato?

Tommy io ti amo ma mi devi pagare il terapista.

🚨🚨🚨STATE VOTANDO? CONTINUIAMO, VI VOGLIO A QUESTA VELOCITÀ,SU SU SU.🚨🚨🚨 #tzvip pic.twitter.com/rLrPkyVNlt — Desi 1/6☀️ (@staydesss) February 15, 2021

foto: per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy