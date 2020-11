Tommaso Zorzi rivela di avere un debole per Enrico Nigiotti nella casa del GF Vip: il cantante condivide il video della rivelazione e risponde così...

Tommaso Zorzi è entrato nella casa del GF Vip da single ma si fidanzerebbe volentieri con Enrico Nigiotti. L’influencer, che grazie alla partecipazione al reality ha raggiunto 1,1 milioni di follower su Instagram, non ha mai nascosto il suo desiderio di trovare l’anima gemella. Si ritiene, però, sfortunato in amore, come più volte ha sottolineato chiacchierando con i coinquilini. È per questo che da settimane, attende l’ingresso di qualcuno che possa destare il suo interesse. Alfonso Signorini gli l’ha promesso, ma per ora si è dovuto ‘accontentare’ dell’amico Giacomo Urtis (definito il suo compagno di merende dalla contessa De Blanck). Il noto chirurgo plastico è entrato nella casa di Cinecittà come ospite per spifferare un po’ gossip sui concorrenti. Notizie che i vipponi devono capire se sono vere o false. E una delle indiscrezioni rivelate nelle scorse ore riguarda proprio Zorzi e un cantante che si sarebbe innamorato di lui.

GF Vip, Tommaso Zorzi si dichiara a Enrico Nigiotti e lui risponde sui social

Il gossip chirurgico di Giacomo Urtis colpisce anche Tommaso Zorzi. Uscito dal confessionale con la solita busta, l’ospite del GF Vip legge l’ultima, succulente news che riguarda l’influencer.

Un cantante molto noto è diventato un grande fan di Tommaso Zorzi, anzi ha preso una vera e propria cotta per lui, tanto che vorrebbe incontrarlo una volta finito il programma. Vero o falso?

L’annuncio fa apparire un sorriso compiaciuto sul volto di Tommaso, speranzoso che la notizia sia vera, mentre tra i compagni d’avventura parte il toto-nomi. Chi sarà il musicista che ha preso una cotta per Zorzi?

Poco dopo, a tavola, Urtis torna a punzecchiare l’amico, sondando i suoi gusti in fatto di uomini (e di musica…). “Tommy, dimmi un cantante che se ti dicesse ‘fidanziamoci’ tu ti fidanzi subito”.

L’influencer non ha dubbi e risponde: “Ricky Martin”. Giacomo però gli chiede di circoscrivere la scelta tra gli artisti italiani e Zorzi indica Enrico Nigiotti, senza tentennamenti. “Uno bono è pure Damiano dei Maneskin” aggiunge.

La conversazione tra i due concorrenti non è passata inosservata sui social, dove è stato condiviso il video di quel momento. Un utente, in particolare, concordando con le scelte di Tommaso, ha pubblicato la clip, rendendola virale. Tanto che lo stesso Enrico l’ha condivisa su Twitter, ringraziando il concorrente del GF Vip. “Grazie” ha scritto il cantante di Livorno, aggiungendo una risata compiaciuta e un cuoricino.

Zorzi non ha molte speranze con Nigiotti – che tra l’altro è etero e fidanzato – ma non sarebbe una gran bella sorpresa se il musicista arrivasse nella casa per ringraziare il suo ammiratore?