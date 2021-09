GF Vip, Tommaso Eletti racconta dettagli molto intimi con la sua ex: cosa svela durante la notte

Nella casa del GF Vip, Tommaso Eletti ha rivelato una serie di dettagli davvero intimi sulla sua ex fidanzata, Valentina Nulli Augusti

I primi giorni di GF Vip hanno già visto Tommaso Eletti fare la parte del leone e prendersi la scena: l’ex partecipante di Temptation Island ha infatti svelato una serie di dettagli intimi sulla sua ex, Valentina Nulli Augusti, scatenando un polverone di critiche sui social. Ma cosa avrà mai detto di tanto scabroso?

LEGGI ANCHE — GF Vip, Tommaso Eletti già censurato: cos’ha detto su Temptation Island

Al GF Vip Tommaso Eletti ha svelato una serie di dettagli intimi sulla sua ex, Valentina Nulli Augusti, scatenando le critiche del web. Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset

Tommaso Eletti nel polverone: i dettagli intimi su Valentina Nulli Augusti

Andiamo con ordine. Tommaso è partito ammettendo di essere stato troppo geloso nei confronti di Valentina e di aver così rovinato la relazione con lei. Tuttavia, in un secondo momento si è spinto a raccontare alcuni momenti davvero intimi.

“Durante quei momenti… anche se capitava un figlio non faceva nulla”, ha detto, aggiungendo più esplicitamente (e in maniera decisamente volgare) di non prendere alcun tipo di precauzione affinché lei non rimanesse incinta.

“Per me è stata come una mamma”, la confessione di Tommaso su Valentina

Poi, ha aggiunto: “Devo dire che a parte la fine e quello che è successo in tv, io ho tanti bei ricordi con lei. Per me è anche stata come una mamma. La nostra era una relazione non dico malata, ma eccessiva. Ero malato del suo corpo, non poteva mettere il bikini e andare a mare da sola”.

In ogni caso, i dettagli intimi che Tommaso Eletti ha raccontato sulla sua ex non sono piaciuti ai telespettatori del GF Vip, che non gli hanno risparmiato critiche sui social… D’altronde, raccontare a tutta Italia ciò che succedeva sotto le lenzuola non è certo un gesto elegante!

Photo Credits: per gentile concessione dell’ufficio stampa Mediaset